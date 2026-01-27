إنستغرام وواتساب وفيسبوك باشتراكات مدفوعة خلال أشهر

تستعد «ميتا بلاتفورمز» لأحدث تجاربها مع الخدمات المدفوعة، من خلال تقديم باقات اشتراكات مميزة لمستخدمي منصات «إنستغرام» و«فيسبوك» و«واتساب» خلال الأشهر القادمة.

ومن المقرر أن تتيح الاشتراكات الوصول إلى ميزات متقدمة بما في ذلك إمكانات الذكاء الاصطناعي المحسنة، مع الإبقاء على الخدمات الأساسية لهذه المنصات مجانية بالكامل.

كما تخطط الشركة لاختبار خدمات مدفوعة أخرى، منها تطبيق «فايبس – Vibes» لإنشاء الفيديوهات، والذي أوضحت «ميتا» أنه يمكن المستخدمين من تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس باستخدام أدوات مبتكرة لإنشاء محتوى مرئي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وحسبما نقل موقع «تك كرانش»، فإن «ميتا» تعتزم دمج تقنيات «مانوس» – الشركة الصينية التي وافقت على شرائها في ديسمبر – ضمن خطط الاشتراكات الجديدة.

وكشفت ميتا أيضاً عن نيتها توسيع نطاق Manus، وهو وكيل ذكاء اصطناعي استحوذت عليه مؤخراً مقابل نحو 2 مليار دولار، ليكون جزءاً من خطط الاشتراكات الجديدة.

سيسمح إطلاق اشتراكات إضافية لميتا بتوليد مزيد من الإيرادات، إلا أن كثيراً من المستخدمين قد يترددون بسبب إرهاق الاشتراكات، في ظل تنافس عدد كبير من الخدمات المدفوعة على الإنفاق الشهري، لذلك، سيتعيّن على ميتا تقديم منتج مقنع يدفع المستخدمين للاشتراك في خدمة جديدة أخرى.