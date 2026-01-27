بـــ 41دولاراً للسهم.. لماذا دفعت "أنتا" الصينية 1.8 مليار دولار في "بوما"؟

أصبحت شركة "أنتا سبورتس" الصينية المساهم الرئيسي في شركة المعدات الرياضية الألمانية "بوما"، بعد شرائها حصة عائلة "بينو" مقابل 1.79 مليار دولار، وفقاً لبيان صادر عن بورصة هونغ كونغ، الثلاثاء.

وفي إطار سعيها لتوسيع حضورها في الأسواق الدولية، ستستحوذ "أنتا سبورتس" على نحو 29% من أسهم "بوما" التي كانت مملوكة لشركة "أرتيميس" القابضة، التابعة لعائلة الملياردير الفرنسي فرانسوا بينو، مالك مجموعة "كيرينغ" (غوتشي، سان لوران).

وبموجب الاتفاق، ستشتري "أنتا" أكثر من 43 مليون سهم من أسهم "بوما" بسعر 41.59 دولاراً للسهم الواحد؛ وهو ما يمثل زيادة قدرها 62% مقارنة بسعر إغلاق سهم "بوما" يوم الإثنين، ويقدر قيمة الصفقة الإجمالية بـ 1.79 مليار دولار.

وأكدت "أنتا" في بيانها أن هذه الحصة من شأنها "تعزيز حضور الشركة وشهرة علامتها التجارية في سوق السلع الرياضية العالمي، وتقوية قدرتها التنافسية الدولية". وفور إعلان النبأ، ارتفع سهم "بوما" بنسبة 8.55% ليصل إلى 27.84 دولاراً في بورصة فرانكفورت، بينما أنهى سهم "أنتا سبورتس" تداولات هونغ كونغ مرتفعاً بنسبة 2.03%.

ورغم أن البيان يشير إلى أن "أنتا" لا تنوي إطلاق عرض استحواذ عام وشامل على "بوما"، فإن الشركة الصينية أوضحت أنها "ستقيم بعناية إمكانية تعميق الشراكة في المستقبل". ومن المتوقع إتمام العملية رسمياً بحلول نهاية عام 2026.

تعد "أنتا سبورتس"، التي تأسست عام 1991 بمقاطعة فوجيان الصينية، من أكبر مصنّعي الملابس الرياضية في العالم، وهي الشركة الأم لعلامات تجارية عالمية مثل "ويلسون" و"أركتيريكس" و"سالومون". في المقابل، تواجه "بوما" ضعفاً في الطلب مؤخراً، حيث تراجعت مبيعاتها بأكثر من 15% في الربع الثالث من عام 2025، ومن المنتظر صدور نتائجها المالية السنوية فيفبراير المقبل.