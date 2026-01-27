Al Bayan
شبح الإغلاق الحكومي يهدد أمريكا مجدداً

وكالات

واشنطن

تتزايد احتمالات تعرض الحكومة الأمريكية لإغلاق جزئي مع نهاية الشهر الجاري، في ظل توقعات بتعثر تمرير حزمة من قوانين الإنفاق داخل الكونغرس، على خلفية خلافات حادة حول تمويل وزارة الأمن الداخلي.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة على حزمة تضم ستة مشاريع قوانين للإنفاق، غير أن اعتراضات ديمقراطية على مشروع تمويل وزارة الأمن تهدد بعرقلة تمرير الحزمة كاملة.

وقال السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن حزبه لن يدعم التصويت على حزمة الإنفاق الحالية ما لم يتم إدخال تعديلات على بند تمويل وزارة الأمن الداخلي، بحسب شبكة «إيه بي سي نيوز».