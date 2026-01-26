النفط يستقر بعد استئناف الإنتاج في كازاخستان

استقرت أسعار النفط بعد أنباء عن استئناف الإنتاج في كازاخستان رغم تعطل العمليات في ‌مناطق رئيسية لإنتاج الخام في الولايات المتحدة.

وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات أو 0.1 % إلى 65.81 دولاراً للبرميل وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتاً أو 0.2 % ليسجل 60.⁠94 دولاراً.

وحقق كلا الخامين مكاسب أسبوعية بلغت 2.7 % ليسجلا عند التسوية يوم الجمعة أعلى مستوياتهما منذ 14 يناير.

وقالت وزارة الطاقة في كازاخستان أمس إن البلاد ⁠على وشك استئناف الإنتاج في أكبر حقولها النفطية، لكن مصادر بالقطاع قالت إن الكميات لا تزال منخفضة وإن حالة القوة القاهرة لا تزال سارية على شحنات النفط الخام عبر اتحاد خطوط أنابيب ​بحر قزوين.

وذكر محللو جي.بي مورجان في مذكرة اليوم الاثنين أن إنتاج الخام في الولايات المتحدة انخفض بنحو 250 ألف برميل يومياً بسبب سوء الأحوال ​الجوية، بما في ​ذلك انخفاض الإنتاج في حقل باكن في أوكلاهوما وأجزاء من تكساس.

وقال 3 مندوبين من تحالف «أوبك+» لرويترز إن من المتوقع أن يبقي التحالف على قراره تعليق زيادة إنتاج النفط لشهر مارس خلال اجتماع مقرر يوم الأحد، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض إنتاج كازاخستان.