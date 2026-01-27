ارتفاع أسعار الكاكاو من أدنى مستوى في عامين

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للكاكاو خلال تعاملات أمس، بعدما لامست أدنى مستوى لها في عامين خلال الأسبوع الماضي، في ظل تراكم المخزونات لدى كبار المنتجين بسبب انخفاض الطلب.

وصعدت العقود الآجلة للكاكاو تسليم مارس في بورصة نيويورك بنسبة 2.55% إلى 4305 دولارات للطن خلال التداولات، بعدما لامست أدنى مستوى في عامين عند 4054 دولاراً الأسبوع الماضي.

وذكر «ساكسو بنك» وفق ما نقلت وكالة «رويترز»، أن شركة «باري كاليبو» التي تعالج نحو خُمس إنتاج حبوب الكاكاو العالمي، سجلت انخفاضاً بنسبة 22% في حجم مبيعات وحدة تجارة الكاكاو خلال الربع الأول من عامها المالي 2026، في إشارة إلى تراجع الطلب عالمياً.

هذا ولا تزال آفاق الكاكاو على المدى المتوسط ​​تحت ضغط كبير من السوق الأوروبية.

ووفقاً للجمعية الأوروبية للكاكاو، انخفض طحن الكاكاو في المنطقة بشكل حاد بنسبة 8.3% في الربع الأخير من عام 2025، متجاوزاً بكثير التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 2.9%.

ويعد هذا أدنى مستوى له منذ 12 عاماً، ما يعكس اتجاهاً نحو تقليص الإنفاق الاستهلاكي وسط ضغوط تضخمية وارتفاع مستمر في أسعار المواد الخام.