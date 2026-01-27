فندق ألماني عمره 270 عاماً يعلن إفلاسه

أعلن فندق «شاومبورغر هوف»، وهو أحد أقدم الفنادق في ألمانيا، ويقع في منطقة بليترسدورف بمدينة بون، إفلاسه بعد أكثر من 270 عاماً من العمل.

ووفقاً لصحيفة «بيلد» الألمانية، يعود سبب الإفلاس إلى جائحة كورونا، وارتفاع الحد الأدنى للأجور، وزيادة أسعار الطاقة.

وفي أوائل يناير الحالي، بدأت محكمة بون الإقليمية إجراءات الإفلاس، وتعتزم التفاوض أولاً مع مالك العقار، وفقاً لوكالة «تاس» الروسية للأنباء.

ويرجع تاريخ الفندق إلى 31 مارس من عام 1755، عندما خطرت ببال أحد صانعي النبيذ آنذاك فكرة بناء إسطبلات كبيرة بجوار حانته على ضفاف نهر الراين، وقد لاقت الفكرة نجاحاً كبيراً.

وفيما بعد، أصبح فناء الحانة مكاناً مفضلاً لأفراد الطبقة النبيلة، ومن بين المشاهير الذين زاروا الفندق الفيلسوف الألماني الشهير فريدريك نيتشه، والجغرافي وعالم الطبيعة والمستكشف ألكسندر فون هومبولت، كما أقام فيه هاينريش هاينه، مشيداً بـ«الشرفة المكسوة بالجير»، وعلاوة على ذلك، اجتمع المجلس البرلماني هناك في عام 1948 أثناء صياغة القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية.