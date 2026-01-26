الراند الجنوب أفريقي لأعلى مستوى منذ 2022 بدعم الذهب

ارتفعت العملة الجنوب أفريقية، الراند، أمام الدولار الأمريكي لتصل إلى مستوى 16 رانداً للدولار، مسجلة أعلى قيمة لها منذ يونيو 2022، في ظل أسعار الذهب القياسية التي تجاوزت 5 آلاف دولار للأوقية، وانتظار الأسواق أول اجتماع للبنك المركزي هذا العام لمراجعة السياسة النقدية يوم الخميس.

وخلال تعاملات الإثنين، تراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الجنوب أفريقية بنسبة 0.35% عند 16.02 رانداً للدولار، بعدما لامست 15.99 رانداً.

ويعزى صعود الراند إلى تدفق الاستثمارات نحو أصول الملاذ الآمن، إلى جانب ضعف الدولار على المستوى العالمي، ما مكن العملة الجنوب أفريقية من تحقيق مكاسب تجاوزت 3% منذ بداية عام 2026.

ويستمر المحللون في توقع مزيد من التعافي، بدعم من ارتفاع صادرات المعادن والبلاتين، وهو ما يعزز التفاؤل تجاه أداء الاقتصاد الجنوب أفريقي على المدى القريب.