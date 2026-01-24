ترامب يهدد كندا بفرض رسوم جمركية 100% بسبب اتفاق محتمل مع الصين

قال الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب، السبت، إنه سيفرض رسوماً جمركية 100% على جميع الواردات الكندية إذا أبرمت كندا اتفاقاً تجارياً ⁠مع الصين.

وكتب ​ترامب على منصة تروث سوشال: «إذا كان الحاكم كارني يعتقد أنه سيجعل من كندا ميناء لإنزال ⁠البضائع والمنتجات الصينية المتجهة ‌إلى الولايات ‍المتحدة، ‍فهو مخطئ تماماً... ستأكل الصين كندا حية، وستلتهمها بالكامل، بما في ذلك تدمير ​أعمالها ونسيجها الاجتماعي وطريقة حياتها العامة».

إذا ⁠أبرمت كندا اتفاقاً مع الصين، فستُفرض عليها فوراً رسوم جمركية 100% على جميع البضائع والمنتجات الكندية الواردة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.