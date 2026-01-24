ترامب يهدد كندا بفرض رسوم جمركية 100% بسبب اتفاق محتمل مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه سيفرض رسوماً جمركية 100% على جميع الواردات الكندية إذا أبرمت كندا اتفاقاً تجارياً مع الصين.
وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: «إذا كان الحاكم كارني يعتقد أنه سيجعل من كندا ميناء لإنزال البضائع والمنتجات الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة، فهو مخطئ تماماً... ستأكل الصين كندا حية، وستلتهمها بالكامل، بما في ذلك تدمير أعمالها ونسيجها الاجتماعي وطريقة حياتها العامة».
إذا أبرمت كندا اتفاقاً مع الصين، فستُفرض عليها فوراً رسوم جمركية 100% على جميع البضائع والمنتجات الكندية الواردة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.