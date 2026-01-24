الفضة تتجاوز 100 دولار لأول مرة في تاريخها والذهب يقترب من 5000 دولار

ارتفعت أسعار الفضة فوق ⁠مستوى 100 دولار للأوقية للمرة الأولى على الإطلاق، في حين ‌سجل الذهب رقماً غير مسبوق آخر في طريقه إلى خمسة آلاف دولار للأوقية مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط الاضطرابات الجيوسياسية، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 4.5 % إلى 100.49 دولار للأوقية. وقال فيليب نيومان، المدير في ميتالز ⁠فوكاس: «ينبغي للفضة مواصلة الاستفادة من كثير من القوى نفسها، التي تدعم الطلب على الاستثمار في الذهب».

وأضاف: «سيأتي الدعم الإضافي من المخاوف المستمرة إزاء الرسوم الجمركية والسيولة المادية، التي لا تزال منخفضة في سوق لندن».

وارتفعت الفضة بأكثر ⁠من 200 % في العام الماضي، مدفوعة أيضاً بالتحديات المستمرة في توسيع نطاق معالجتها، والنقص المستمر في المعروض بالسوق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 4976.49 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل مستوى ​قياسياً مرتفعاً عند 4988.17 دولاراً في وقت سابق، وزادت العقود الأمريكية ​الآجلة للذهب تسليم فبراير ​1.3 % إلى 4978.60 دولاراً للأوقية.

وقال تاي وونج، المتعامل المستقل في قطاع المعادن: «دور الذهب كونه ملاذاً ‌آمناً ومنوعاً للمحفظة الاستثمارية في ظل الظروف ⁠الاقتصادية والسياسية شديدة التقلب يجعله ضرورة للمحافظ الاستثمارية الاستراتيجية. إنه أكثر من مجرد عاصفة عاتية لا تدوم، إنه مؤشر على تغيرات جذرية في الأوضاع».

ومنذ بداية العام أدى التوتر بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن جرينلاند، والمخاوف ​بشأن استقلالية مجلس ​الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي»، واستمرار حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وأسهمت عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية والاتجاه الأوسع نحو التخلص من الدولار في دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه يومي 27 و28 يناير، لكن الأسواق لا تزال تتوقع خفضين آخرين لأسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2026. ويستفيد الذهب، الذي لا يدر عائداً، من انخفاض أسعار الفائدة، ووصل الذهب إلى مستويات قياسية مثل ثلاثة آلاف وأربعة آلاف للأوقية للمرة الأولى العام الماضي في مارس وأكتوبر على الترتيب. وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 4 % إلى 2735 دولاراً للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسياً عند 2749.2 دولاراً في وقت سابق، وقفز البلاديوم 4.3 % إلى 2002.22 ‍دولار.