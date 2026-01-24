تباين «وول ستريت» وترقّب اجتماع «الفيدرالي»

تباينت الأسهم الأمريكية في بورصة «وول ستريت»، أمس، بعدما حققت مكاسب في الجلستين الماضيتين، مع هدوء التوترات الجيوسياسية المتعلقة بمساعي الرئيس دونالد ترامب لضم جرينلاند.وخلال التعاملات، انخفض مؤشر «داو جونز» 0.48% أو 270 نقطة إلى 49113 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 0.14% إلى 6903 نقاط، وصعد مؤشر ناسداك 0.51% إلى 23405 نقاط.وتراجع سهم «إنتل» 13.3% إلى 47.18 دولاراً مع تراجع إيرادات وأرباح صانعة الرقائق الأمريكية، وتبنيها توقعات أقل من إجماع المحللين في الربع الجاري.

في حين ارتفع سهم «إنفيديا» 2.3% إلى 189.14 دولاراً، و«إيه إم دي» 3.7% إلى 263.12 دولاراً.وتتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، مع توقعات على نطاق واسع بتثبيت أسعار الفائدة، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش».

وشهدت صناديق الأسهم العالمية أكبر تخارج أسبوعي على الإطلاق، متأثرة بسحوبات حادة من الأسواق الأمريكية والصينية، بحسب تقرير صادر عن «بنك أوف أمريكا».وذكر المصرف الأمريكي في التقرير أن المستثمرين سحبوا صافي 43.2 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي الأربعاء، منها 16.8 ملياراً في السوق الأمريكية.وفي المقابل، واصلت صناديق الأسهم الأوروبية جذب رؤوس الأموال للأسبوع السادس على التوالي، بينما سجلت الصناديق اليابانية تدفقات بقيمة 2.2 مليار دولار، وهي الأكبر منذ أكتوبر.