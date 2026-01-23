«ويو بنك» ينضم إلى برنامج إنفيديا إنسيبشن لتسريع الابتكار المصرفي

أعلن «ويو بنك» عن انضمامه إلى برنامج إنفيديا إنسيبشن، المبادرة العالمية المصممة لدعم الشركات الناشئة وتسريع وتيرة نموها وابتكاراتها، وبهذه الخطوة يصبح أول بنك مرخص في المنطقة ينضم إلى هذا البرنامج العالمي، معززاً رؤيته طويلة الأمد المتمثلة في تقديم تجارب مالية ذكية ومخصصة وفورية لمتعامليه.

وتسهم الشراكة الاستراتيجية في تعزيز مكانة ويو بوصفه بنكاً يرتكز على الذكاء الاصطناعي، مع التزامه بدمج التقنيات الذكية في جميع جوانب عملياته، بدءاً من أتمتة الإجراءات وضمان الامتثال، مروراً بتطوير أدوات متقدمة للمبرمجين، ووصولاً إلى تقديم رؤى تحليلية دقيقة للمتعاملين.

ومن خلال انضمامه إلى برنامج إنفيديا إنسيبشن يحظى البنك بإمكانية الوصول إلى موارد تطوير متقدمة، وتدريبات تقنية عالية المستوى، وفرص للتواصل مع شبكة رأس المال الاستثماري العالمية، بما يسرع من مهمته الرامية إلى إعادة صياغة المفهوم المصرفي بما يتوافق مع اقتصاد المنطقة الجديد.

وقال جاييش باتيل، الرئيس التنفيذي لدى ويو بنك (ش.م.ع): «الذكاء الاصطناعي في ويو بنك ليس مجرد أداة تقنية، بل هو الركيزة الأساسية في رؤيتنا لمستقبل العمل المصرفي، حيث نحرص من خلاله على تطوير حلول أكثر ذكاء وسرعة، مصممة خصيصاً لتلبية تطلعات الأفراد واحتياجات مختلف قطاعات الأعمال. ويعد انضمامنا إلى برنامج إنفيديا إنسيبشن خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتنا، وتجسيد التزامنا بتقديم خدمات تجمع بين الذكاء والسرعة والتخصيص الدقيق لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال».

وبدأت استراتيجية ويو بنك للذكاء الاصطناعي في تحقيق نتائج ملموسة؛ إذ يدير البنك حالياً أكثر من 15 مشروعاً تجريبياً في مجالات الشؤون القانونية والمدفوعات وخدمة المتعاملين والعمليات التكنولوجية. وأظهرت النتائج الأولية نقلة نوعية في كفاءة الأداء، تراوحت نسبتها بين ضعفين وعشرة أضعاف. كما تسهم المزايا الحالية، مثل التحليلات المالية المعززة بالذكاء الاصطناعي ومحفزات الاستثمار المخصصة عبر ويو للاستثمار، في إحداث تحول جذري في أسلوب إدارة المتعاملين لشؤونهم المالية وتفاعلهم معها.

ويعزز انضمام ويو بنك إلى برنامج إنفيديا إنسيبشن تفرده عن المصارف التقليدية، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في جوهر نموذجه التشغيلي، والتواصل مع شبكة عالمية من الشركات القائمة على الابتكار، كما تسهم هذه العضوية في رفع مكانة البنك ضمن منظومة التكنولوجيا المالية، وتسريع إطلاق الجيل القادم من الخدمات المالية المبتكرة.