تيك توك تبرم صفقة مشروع مشترك في أمريكا لتفادي الحظر

أبرمت شركة بايت دانس الصينية مالكة تطبيق تيك ‌توك أمس الخميس بشكل نهائي صفقة لتأسيس شركة مشتركة يملك شركاء أمريكيون الأغلبية فيها لتجنب فرض حظر في الولايات المتحدة على تطبيق التواصل الاجتماعي ⁠الشهير الذي يستخدمه أكثر من 200 مليون أمريكي.

وتمثل الصفقة إنجازا مهما لتطبيق مقاطع الفيديو القصيرة بعد سنوات من المعارك ⁠التي بدأت في أغسطس 2020 عندما قام الرئيس دونالد ترامب لأول مرة بمحاولة باءت بالفشل لحظر التطبيق ​بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأوضحت بايت دانس ​أن شركة (تيك ​توك يو.إس.دي.إس جوينت فينشر إل.إل.‌سي) ستتولى ‌تأمين ⁠بيانات المستخدمين الأمريكيين والتطبيقات والخوارزميات من خلال تدابير لخصوصية البيانات والأمن الإلكتروني.

وتنص اتفاقية الصفقة على أن المستثمرين الأمريكيين ​والعالميين سيمتلكون ​حصة 80.1 بالمئة في المشروع المشترك الجديد، بينما ستحتفظ بايت دانس بنسبة 19.‍9 بالمئة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز إن الحكومتين الأمريكية والصينية وافقتا على الصفقة. ولم تصدر السفارة الصينية في واشنطن أي تعليق على ‍الفور.