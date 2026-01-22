انحسار المخاوف الجيوسياسية يدعم أداء «وول ستريت» والبورصات الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأمريكية الخميس، مدفوعة بانحسار المخاوف الجيوسياسية وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تهديداته بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية، فيما سجل الاقتصاد الأمريكي نمواً 4.4% خلال الربع الثالث.

وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.92% أو 447 نقطة إلى 49525 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.70% إلى 6921 نقطة، و«ناسداك» المجمع 0.97% إلى 23414 نقطة.

وأظهرت بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي 4.4% خلال الربع الثالث، وهي أسرع وتيرة نمو في عامين، في حين يترقب المستثمرون بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

وعدلت وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الماضي، بالرفع بصورة طفيفة، بدعم من انتعاش الإنفاق الاستهلاكي والحكومي والصادرات، بحسب بيانات صدرت عن مكتب التحليلات الاقتصادية، ما يعني أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرناً على الرغم من مخاطر تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة، حيث تعود زيادة التقديرات بشكل أساسي إلى ارتفاع الصادرات والاستثمار.

وارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من يناير بصورة طفيفة، بينما كان متوقعاً ارتفاعه إلى 210 آلاف طلب.

وتعكس البيانات ما يصفه الخبراء بحالة انخفاض التوظيف والتسريح، بعدما خفضت سياسات ترامب المتعلقة بالتجارة والهجرة من الطلب والمعروض من العمالة، فضلاً عن حالة عدم اليقين التي تواجه الشركات وتؤثر في احتياجاتها من الموظفين.

مكاسب أوروبية

وارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تهديداته بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية، واستبعد استخدام القوة لضم غرينلاند.

وصعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 1% إلى 608.86 نقاط، مع أداء إيجابي في أغلب القطاعات والبورصات الرئيسية.

و زاد مؤشر «داكس» الألماني 1.2% إلى 24856 نقطة، و«كاك» الفرنسي 1% إلى 8148 نقطة، وفايننشال تايمز البريطاني 0.1% إلى 10150 نقطة.

وتراجع سهم «يوبيسوفت» 39.83% إلى 3.99 يورو، عقب إعلان مطورة سلسلة «أساسنز كريد» عملية إعادة هيكلة واسعة، تشمل إغلاق عدد من الاستوديوهات وإلغاء تطوير 6 ألعاب مستقبلية.