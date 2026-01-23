رسوم ترامب تعصف بصادرات اليابان إلى الولايات المتحدة

تراجعت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة 11.1 % في ديسمبر الماضي وانخفضت بأكثر من 4 % ، بحسب بيانات رسمية، نتيجة تأثرها بالرسوم الجمركية التي فرضها ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأدى تراجع صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة 4.1 % سنة 2025 إلى انخفاض فائض طوكيو التجاري مع واشنطن 12.6 % ليصل إلى 7.5 تريليونات ين (47 مليار دولار).

ومن العوامل الرئيسية وراء تقلص الفائض التجاري لطوكيو مع واشنطن، انخفاض عدد السيارات وقطع غيارها المصدرة، بالإضافة إلى ارتفاع واردات غاز البترول المسال والحبوب ومعدات توليد الطاقة، بحسب البيانات. وأعلنت طوكيو وواشنطن في يوليو عن اتفاق تجاري يقضي بخفض الرسوم الجمركية إلى 15 % بعد أن كان يخشى أن تصل إلى 25 %. وقال مسؤولون وقادة أعمال في طوكيو: إن الرسوم الجمركية البالغة 15 % لا تزال مرتفعة مقارنة بما قبل ولاية ترامب الثانية.