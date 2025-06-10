تسرب نفطي على طول 30 كم في نهر ينيسي جنوب وسط روسيا

أعلنت إدارة منطقة كازاتشينسكي في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا الشرقية جنوب وسط روسيا، عن تسرب وقود الديزل على طول 30 كم في نهر ينيسي بالإقليم من سفينة تعرضت لحادث في النهر المذكور.

وقالت إدارة المنطقة في بيان: "امتدت طبقة النفط لحوالي 30 كيلومترًا من موقع الحادث، ورصدت بالقرب من قرية كورباتوفو في مقاطعة كازاشينسكي، وتعرض مجرى النهر للتلوث جزئيًا، حيث تركزت المنتجات النفطية على الضفة اليمنى، في المنطقة الساحلية، واستقرت على الشاطئ وفي الخلجان.

ويجرف التيار جزءا من الملوثات إلى المجرى الرئيسي، ما يؤدي إلى وصولها إلى مسار الملاحة النهرية".

وأوضحت إدارة المقاطعة، أن الإجراءات الإضافية للقضاء على آثار التسرب تتضمن تركيب سلاسل إضافية من الحواجز العائمة في الجزء السفلي من النهر بعد بلدة كازاتشينسكوي مباشرة وُمعالَجة المناطق الملوثة بمواد ماصة متخصصة (سوربانت) لامتصاص المواد النفطية وكواشف كيميائية متخصصة مصممة خصيصاً لتحليل المواد الهيدروكربونية.

وكانت خدمة الدفاع المدني والطوارئ الموحدة (EDDS) في منطقة ينيسيسكي قد أعلنت في 8 يونيو الجاري أن سفينة في منطقة كازاتشينسكي تعرضت لثقب في نهر ينيسي، ما أدى إلى تسرب ما بين 10 و15 طنا من وقود الديزل إلى المياه.

واليوم الإثنين ذكرت النيابة العامة للنقل في سيبيريا الغربية أن السفينة اصطدمت بعائق تحت الماء، وهي الآن غارقة جزئيا؛ فيما أعلنت لجنة التحقيق التابعة للهيئة الروسية للنقل فبين الأقاليم ي المنطقة الشرقية عن بدء تحقيق في الحادث.