الذكاء الاصطناعي ووكلاء التسوق يعيدان تشكيل اقتصاديات التجارة الإلكترونية

كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة «نمط» (PTRN) المدرجة في بورصة ناسداك، والمتخصصة في تسريع نمو العلامات التجارية عبر منصات التجارة الإلكترونية باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أن البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي ووكلاء التسوق يعيدان تشكيل ديناميكيات التجارة الإلكترونية بوتيرة متسارعة.

وأظهر تقرير «من الرؤى إلى التنفيذ في التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي» أن 76% من شركات التجارة الإلكترونية نجحت في خفض كلفة اكتساب العملاء بفضل اعتماد المستهلكين المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي لاختيار المنتجات وشرائها. كما أشارت الدراسة إلى أن 33% من العلامات التجارية بدأت بالفعل استخدام وكلاء تسوق مدعومين بالذكاء الاصطناعي، ما يعكس تحولاً جذرياً في سلوك المستهلكين والتفاعل مع قطاع التجزئة الرقمي.

وأوضحت الدراسة، التي استطلعت آراء 1,000 من كبار قادة الأعمال في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والإمارات، أن 87% من المشاركين يتوقعون أن يعزز البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي نمو المبيعات المباشرة خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وقال رايان بيرد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «نمط»: «نحن نشهد تحولاً حاسماً من كون الذكاء الاصطناعي مجرد أداة مساعدة إلى كونه مشاركاً فاعلاً في عملية التجارة. ومع اعتماد المستهلكين على وكلاء الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المنتجات وتقييمها وشرائها، على العلامات التجارية إعادة التفكير في تكامل بياناتها وتجارب العملاء لبناء أنظمة تجارة ذكية وقابلة للتوسع».

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يشهد نمواً متسارعاً، إذ بلغ متوسط استثمارات شركات التجارة الإلكترونية نحو 291,626 دولاراً في العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 11% ليصل إلى 323,886 دولاراً في 2026، مع تركيز على خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإعلانات المخصصة، والاكتشاف الذكي للمنتجات.

ويبرز التقرير كذلك صعود مفهوم «التجارة القائمة على الوكلاء»، حيث تبحث 57% من شركات التجارة الإلكترونية في حالات استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، فيما تخطط 33% لنشر هذه التقنية. ويتصدر قطاع الأزياء المشهد، إذ أبدت 46% من العلامات التجارية استعدادها لاعتماد الوكلاء كقناة أساسية لجذب العملاء، بينما يستثمر قطاع التجميل بكثافة أيضاً، مع اهتمام 59% من شركاته بتقنية الوكلاء، رغم أن 27% فقط لديها جاهزية كاملة.

ويؤكد البحث أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساعدة، بل أصبح عنصراً محورياً في استراتيجية النمو والتوسع للعلامات التجارية في عالم التجارة الإلكترونية الحديث.