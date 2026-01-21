«إي اف چي هيرميس» تتصدر تصنيفات بورصة لندن كأفضل مروج إصدار في المنطقة

أعلنت «إي اف چي هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة «إي اف چي» القابضة، عن حصولها على المركز الأول ضمن تصنيفات مجموعة بورصة لندن كأفضل مروج إصدار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام الشركة الراسخ بدعم وتطوير أسواق رأس المال في المنطقة؛ حيث نجحت في الحفاظ على المركز الأول للعام الثاني على التوالي، استكمالاً لأدائها المتميز في عام 2024 الذي شهد أيضاً تصدرها طليعة المؤسسات المالية ضمن هذا التصنيف. ويعكس هذا التكريم النطاق الواسع لعمليات إي اف چي هيرميس عبر مختلف الأسواق المالية وتنوع منتجاتها المخصصة لأسواق رأس المال، استناداً إلى إجمالي العائدات المحققة وعدد الصفقات المنفذة.

وأشاد مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «إي اف چي هيرميس»، بهذا التصنيف الذي يعكس التزام الشركة الراسخ بتعزيز مكانتها الريادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً على ثقة العملاء الكبيرة في قدرات إي اف چي هيرميس وعمق علاقاتها الاستراتيجية. كما أشار جاد إلى التزام الشركة بتنفيذ صفقات محورية، لا تقتصر فقط على تحقيق النجاح المنشود للعملاء، بل تمتد لتساهم بشكل فعال في نمو وتطوير أسواق رأس المال في المنطقة.

وأضاف جاد أن التواجد الجغرافي الفريد والخبرة الواسعة التي تتمتع بها إي اف چي هيرميس في أسواق رأس المال، مكنتها من تعزيز بصمتها التشغيلية عبر مختلف الأسواق المالية خلال عام 2025، بما في ذلك تداول، وسوق الأسهم الموازية (نمو)، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي، وبورصة مسقط، وبورصة الكويت، والبورصة المصرية. واختتم جاد مؤكداً على اعتزاز الشركة بتنفيذ مجموعة من صفقات الطرح العام الأولي الاستراتيجية في كل من الإمارات والسعودية، وسلطنة عمان، والكويت.

من جانبه، أعرب كريستوفر لانج، رئيس قطاع أسواق رأس المال بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «إي اف چي هيرميس»، عن اعتزازه بثقة العملاء من مؤسسات حكومية وشركات في «إي اف چي هيرميس»، والتي تجلت في اختيارهم لها لتنفيذ صفقات رأس المال الخاصة بهم خلال 2025.

وأضاف لينج أن الشركة قامت بدور مروج الإصدار لإجمالي 12 صفقة، وهو ما يعادل ضعف ما نفذه المنافس الذي يليه في قائمة التصنيف؛ كما نجحت إي اف چي هيرميس مجددًا في جمع عائدات لعملائها تفوق ما حققه أي بنك استثماري آخر. وأوضح لينج أن هذا النجاح هو ثمرة تضافر الجهود بين فريق البحوث الحائز على العديد من الجوائز المرموقة - والذي ينفرد بتغطية بحثية هي الأوسع نطاقاً في السوق - وبين فرق مبيعات خدمات المستثمرين للمؤسسات وثروات العائلات، التي تنفرد بالوصول إلى قاعدة مستثمرين تتخطى إمكانيات المؤسسات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، صرح لينج أن التواجد الواسع للشركة ينعكس في استحواذها على حصة سوقية رائدة عبر مختلف الأسواق المالية؛ فعلى سبيل المثال، حافظت «إي اف چي هيرميس» على المركز الأول كأفضل شركة وساطة في سوق دبي المالي لثماني سنوات متتالية.