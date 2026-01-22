الدولار يرتفع من أدنى مستوى ⁠في 3 أسابيع

ارتفع الدولار من أدنى مستوياته ⁠في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو والفرنك السويسري، أمس، مع ترقب المستثمرين لخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب في دافوس، بعد أن تسببت تهديداته بفرض رسوم جمركية في عمليات بيع واسعة النطاق للأصول الأمريكية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: «إن النمو سيكون أولوية الولايات المتحدة، خلال رئاستها لمجموعة العشرين، وذلك بعد أن حث الشركاء الأوروبيين على التريث إلى أن يتحدث إليهم ترامب».

وجددت الولايات المتحدة، الاثنين، تهديداتها بفرض رسوم جمركية ⁠على الحلفاء الأوروبيين بسبب غرينلاند، الأمر الذي أدى إلى تكرار ما يسمى بتعاملات «بيع أمريكا»، التي ظهرت عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية في أبريل من العام الماضي.

وارتفع اليورو بما يزيد على 1% في الجلستين الماضيتين، وانخفض ⁠في أحدث التعاملات 0.15% عند 1.1710 دولار، الأربعاء. وكان قد وصل إلى 1.1770 دولار، الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ 30 ديسمبر.

وانخفض الفرنك السويسري 0.30% إلى 0.7922 للدولار، بعد مكاسب ​بنحو 1.5% بين يومي الاثنين والثلاثاء.

وتعرض الين ​أيضاً لضغوط بعد أن ​قفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى مستويات قياسية، إذ يشعر المستثمرون بالقلق بشأن الإنفاق الحكومي مع سعي رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي لتعزيز سلطتها في الانتخابات المبكرة الشهر المقبل.

وانخفض الين إلى 200.19 للفرنك السويسري، الثلاثاء، وظل قريباً من هذا المستوى في جلسة اليوم بتداوله عند 199.21.

واستقرت العملة ‍اليابانية عند 184.90 لليورو، بالقرب من أقل مستوياتها التي سجلتها قبل أسبوع عند 185.575.

ومن المقرر أن يتخذ بنك اليابان قراراً بشأن السياسة النقدية يوم الجمعة، لكن بعد رفع أسعار الفائدة في اجتماعه السابق هذا الشهر، من المتوقع عدم حدوث تغيير.

ونزل اليوان الصيني 0.1% إلى 6.9659 للدولار في التعاملات الداخلية، بعد أن وصل إلى 6.9570، الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ ⁠مايو 2023.