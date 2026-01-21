4 تريليونات دولار القيمة السوقية الإجمالية للأصول الرقمية عالمياً 2025

أعلنت منصة بت أويسس، المنصة المحلية لتداول الأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إصدار تقريرها السنوي لعام 2025، كاشفةً عن عام مفصلي في تطور سوق الأصول الرقمية إقليمياً، مدفوعاً بتقدم الأطر التنظيمية، وارتفاع المشاركة المؤسسية، وتغير سلوك المستثمرين نحو مزيد من الانضباط.

وقالت علا دودين، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة بت أويسس: «شكل عام 2025 نقطة تحول لقطاع الأصول الرقمية عالمياً؛ إذ تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية حاجز 4 تريليونات دولار أمريكي للمرة الأولى، فيما سجلت عملة بيتكوين مستويات قياسية جديدة بدعم من التطورات التنظيمية في الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق الكبرى»، وأضافت: «وفي الوقت نفسه، برزت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين كنموذجين عالميين للأطر التنظيمية المتقدمة التي تدعم الابتكار».

وتابعت دودين قائلة: «شهدت بت أويسس زيادة ملموسة في مشاركة المستثمرين من الأفراد والمؤسسات على حد سواء. وتظهر بيانات المنصة تحولاً واضحاً في السلوك الاستثماري، حيث أصبح المستخدمون يتعاملون بمزيد من الانضباط، ويطبقون معايير إدارة المحافظ والصرامة نفسها المعتمدة في فئات الأصول التقليدية».

وأوضح التقرير أن سلوك المستثمرين الأفراد شهد تحولاً واضحاً من المضاربة إلى إدارة المحافظ بأسلوب أكثر احترافية، حيث تضم المحافظ في المتوسط ثلاثة أصول رقمية، مع استمرار بيتكوين كالأكثر حيازة، بينما تصدرت دوجكوين التداول، وكان زوج BTC–AED الأكثر نشاطاً. كما أظهرت البيانات توقيتات تداول منضبطة تتماشى مع حركة الأسواق العالمية، وارتفاعاً انتقائياً في تقبل المخاطر، تقوده فئة مستثمرين أكثر خبرة.

وعلى صعيد المشاركة المؤسسية، سجل عام 2025 نمواً لافتاً في الإمارات والمنطقة، مع انتقال الأصول الرقمية إلى التخصيص الاستراتيجي داخل محافظ الثروات. وبينت بيانات بت أويسس أن عملاء كبار الشخصيات والمؤسسات استحوذوا على أكثر من 66% من أحجام التداول، مدعومين بزيادة كبيرة في أعداد المتداولين ذوي القيم العالية ونمو قاعدة العملاء من الشركات.

واختتم التقرير بالتأكيد على توجه بت أويسس لتوسيع منتجاتها، بما يشمل الاستعداد لإطلاق مشتقات منظمة في البحرين، وتعزيز الاستثمار في الأمن والسيولة والحوكمة، لترسيخ الأصول الرقمية كجزء أساسي من استراتيجيات إدارة الثروات طويلة الأجل في المنطقة.