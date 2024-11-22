«أوبك» وروسيا تبحثان توقعات الأسواق في الاجتماع الـ9 لحوار الطاقة

عقدت منظمة «أوبك» وروسيا، اليوم، في موسكو الاجتماع التاسع رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجانبين، حيث ترأس الاجتماع معالي ألكسندر نوفاك، نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي، ومعالي هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك.

وقال معالي ألكسندر نوفاك إن روسيا تستمر في كونها لاعباً رئيساً في سوق النفط، وتحافظ على مكانتها كمورد موثوق، مضيفاً أن الآلية الحالية لتنفيذ اتفاقية أوبك+ هي الأداة الأكثر فعالية لتعظيم كفاءة إنتاج النفط.

وأشاد أمين عام أوبك بحوار الطاقة بين أوبك وروسيا باعتباره منصة ديناميكية تسهل المناقشة وتبادل المعرفة وتبادل وجهات النظر بين الطرفين، حيث دارت المناقشات حول التطورات في أسواق النفط والطاقة العالمية ونتائج مفاوضات تغير المناخ في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين الذي عقد في باكو بأذربيجان، فضلاً عن قضايا مختلفة تتعلق بصناعتي النفط والطاقة، مثل أمن الطاقة، ومخاطر نقص الاستثمار، وأهمية استقرار السوق في دفع النمو الاقتصادي العالمي.

كما بحث الاجتماع التوقعات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل لأسواق الطاقة.

ويعد حوار الطاقة بين أوبك وروسيا أحد الحوارات الرئيسة التي تستضيفها المنظمة مع العديد من الدول المنتجة والمستهلكة والمؤسسات الدولية لاكتساب رؤى واستكشاف الاتجاهات الناشئة وفحص قضايا الصناعة.

وتم الاتفاق على أن الاجتماع المقبل رفيع المستوى لحوار الطاقة بين أوبك وروسيا سيعقد خلال عام 2025 في فيينا.