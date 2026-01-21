خطة خمسية صينية لتحفيز الاستهلاك

أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، أمس، خطة شاملة لإطلاق سياسات جديدة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، تهدف إلى تحفيز الاستهلاك المحلي ومعالجة الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب.

وأكد «وانج تشانج لين»، نائب رئيس اللجنة، أن الاقتصاد يواجه مشكلة بارزة تتمثل في قوة الإنتاج مقابل ضعف الطلب، مشدداً على أن قطاع الخدمات سيصبح المحرك الرئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما كشفت وزارة المالية الصينية عن تمديد دعم الفائدة للمستهلكين وشركات الخدمات الاستهلاكية حتى نهاية عام 2026، بهدف تعزيز القدرة الشرائية وتشجيع الأسر على الإنفاق.

وتضمنت المبادرات الجديدة إطلاق خطة ضمانات ائتمانية بقيمة 500 مليار يوان (نحو 71.83 مليار دولار) تمتد لعامين لدعم الاستثمارات الخاصة.