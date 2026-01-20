إيلون ماسك يلمح إلى إمكانية استحواذه على رايان إير

أجرى الملياردير إيلون ماسك استطلاعاً للرأي على منصته «إكس» يسأل فيه متابعيه عما إذا كان ينبغي عليه شراء شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة «رايان إير»، في أحدث تصعيد للخلاف بينه وبين مايكل أوليري، المدير التنفيذي للشركة. شارك في الاستطلاع نحو 769.84 ألف مستخدم، وأيد 76.9% منهم فكرة الشراء، مقابل 23.1% عارضوها.

ويشتهر ماسك باستخدام استطلاعات الرأي لاتخاذ قرارات مهمة، كما فعل قبل استحواذه على منصة «إكس». وبدأ الخلاف الكلامي بين الطرفين بعد أن وصف ماسك أوليري بأنه «أحمق تماماً»، ملمحاً إلى ضرورة إقالته، فيما رفض الأخير تزويد طائرات الشركة بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» التابعة لماسك.

وجاءت تعليقات ماسك رداً على منشور ساخر للشركة على المنصة، حيث تساءل: «كم سيكلفني شراءكم؟»، وأضاف: «أريد حقاً أن أضع شخصاً مثل رايان على رأس رايان إير. هذا قدركم». وتبع ذلك استطلاع للرأي حصد أكثر من 300 ألف مشاركة، أيدت الأغلبية شراء الشركة.

يذكر أن ماسك يبيع بالفعل خدمات الإنترنت عبر أقمار «ستارلينك»، وهو ما يفسر اهتمامه بالشركة. ونظراً لأن «رايان إير» شركة مساهمة عامة، فإن أي محاولة شراء ستتطلب تقديم عرض استحواذ للمساهمين أو اللجوء إلى الاستحواذ العدائي.

من جهته، قال أوليري في بودكاست الأسبوع الماضي: «لن أهتم بإيلون ماسك على الإطلاق، إنه أحمق»، مؤكداً أن تكلفة تركيب هوائي ستارلينك على طائرة واحدة تصل إلى 200–250 مليون دولار سنوياً، ووصف الخدمة بأنها باهظة. أثار هذا الجدل اهتماماً واسعاً على وسائل التواصل، حيث تداول المستخدمون فكرة شراء ماسك للشركة وإقالة أوليري، ما جعل منشوراته تصل إلى عشرات ملايين المشاهدات.