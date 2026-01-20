وزير الخزانة الأمريكي يحذر من فرض رسوم أوروبية مضادة بسبب غرينلاند

حذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الدول الأوروبية الاثنين من فرض رسوم جمركية مضادة ردا على الرسوم التي هدّد بها الرئيس دونالد ترامب من أجل الاستحواذ على إقليم غرينلاند الدنماركي الشاسع.

وأعلن ترامب رغبته في السيطرة على غرينلاند التي تتمتع بحكم ذاتي، وهدد بفرض رسوم جمركية على الدول المعارضة له. ويدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات مضادة.

وقال بيسنت للصحافيين في اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "أعتقد أن ذلك سيكون خطوة غير حكيمة".

وأضاف أن ترامب يريد السيطرة على الإقليم الدنماركي لأنه يعتبره "استراتيجيا" و"لن نوكل أمن نصف الكرة الأرضية الغربي لأي طرف آخر".

وردا على سؤال حول رسالة وجهها ترامب إلى رئيس الوزراء النرويجي وبدا فيها أنه يربط مطالبته بغرينلاند بفشله في الفوز بجائزة نوبل للسلام، أجاب بيسنت بأنه لا يعلم شيئا عن هذه الرسالة.

وقال "لكنني أعتقد أنه من السخف الظنّ بأن الرئيس سيفعل ذلك بسبب جائزة نوبل".

وأشار ترامب في هذه الرسالة إلى أنه لم يعد مضطرا للتفكير "فقط في السلام" بعد فشله بالفوز بجائزة نوبل، مشيرا إلى أن العالم لن يكون آمنا حتى تصبح غرينلاند تحت سيطرة الولايات المتحدة.

وشنّ ترامب حملة شرسة للفوز خلال العام الفائت بجائزة نوبل للسلام مكافأة له على جهوده في إنهاء ثماني حروب، بحسب قوله.

ومُنحت الجائزة للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو التي توجهت إلى أوسلو الشهر الماضي، في اليوم التالي لتسليم الجائزة، بعد أن فرّت من فنزويلا على متن قارب.

وعندما سئل بيسنت في وقت لاحق الاثنين عن فرص التوصل إلى اتفاق لا يشمل الاستحواذ على غرينلاند، أجاب "سأكتفي في الوقت الحالي بأخذ كلام الرئيس ترامب على محمل الجد".

وتساءل أمام مجموعة من الصحافيين بينهم مراسل وكالة فرانس برس "كيف حصلت الولايات المتحدة على قناة بنما؟ لقد اشتريناها من الفرنسيين".

وأكد بيسنت بشكل خاص على الأهمية الاستراتيجية للجزيرة كمصدر للمعادن النادرة التي تعتبر حيوية لمجموعة من التقنيات المتطورة.

وفي إشارة إلى الدنمارك، قال "لقد قاموا بالسماح للصينيين بالتعدين في غرينلاند، أليس كذلك؟"