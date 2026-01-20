تراجع أسعار الحديد لليوم الخامس على التوالي

تراجعت أسعار خام الحديد لليوم الخامس على التوالي، وسط مخاوف من زيادة المعروض، بعد أن أكدت الصين - أكبر مستورد لخام الحديد في العالم - انخفاض إنتاج الصلب، ووصول أول شحنة من منجم ضخم في أفريقيا.



وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، مدفوعة ببيانات رسمية مخيبة للآمال من الصين، وتراجعت العقود الآجلة لخام الحديد بنسبة وصلت إلى %2.3 مسجلة 103.95 دولارات للطن، فيما هبطت العقود في بورصة داليان الصينية بنسبة %2.5 إلى 792 يواناً للطن، كما سجلت أسعار الصلب انخفاضاً في بورصة شنغهاي.



وأثار التراجع مخاوف متزايدة بشأن تخمة المعروض في السوق العالمية، في ظل تزايد الإمدادات وتباطؤ الطلب.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت الاثنين، أن إنتاج الصين من الصلب تراجع بأكثر من %4 خلال عام 2025 ليبلغ نحو 961 مليون طن، وهو أدنى مستوى سنوي منذ عام 2018.

وتشير تقديرات حكومية أسترالية إلى أن إجمالي تجارة خام الحديد عالمياً قد يبلغ 1.77 مليار طن خلال العام الحالي.