الدولار يتراجع في ظل الاتجاه للملاذات الآمنة



تراجع الدولار، أمس، إذ أقبل المتعاملون على الين ⁠والفرنك السويسري في ظل المخاوف من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحدث بفرض رسوم جمركية ‌على أوروبا بسبب غرينلاند.



وقال ترامب مطلع الأسبوع إنه سيفرض رسوماً إضافية بنسبة 10% اعتباراً من أول فبراير على السلع من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا، حتى يتم السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند.



ونددت الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي، الأحد، بتهديدات ترامب واعتبرتها ابتزازاً، واقترحت فرنسا الرد بمجموعة لم ⁠يتم اللجوء لها من قبل من التدابير الاقتصادية المضادة.

وفي أسواق العملات، هوى اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة لأدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.1572 دولار، وهبط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في شهر عند 1.3321 دولار.



ولكن مع استمرار ⁠التداول، تعافت العملتان مع تعرض الدولار للضغط في ظل تقييم المستثمرين للآثار طويلة الأجل لخطوة ترامب الأحدث على العملة الأمريكية.



وساعد ذلك اليورو على تعويض خسائره، إذ ارتفع بنسبة 0.3% ليتداول عند 1.1634 دولار، في حين تعافى ​الجنيه الإسترليني 0.16% ليصل إلى 1.3397 دولار.



وأقبل المتعاملون على بيع الدولار بعد أن كشف ترامب عن رسوم جمركية واسعة ​على مختلف دول العالم ​في أبريل الماضي، مما أثار أزمة ثقة في الأصول الأمريكية.

وحدث تحرك مماثل، إذ تراجع الدولار 0.45% مقابل الفرنك السويسري الذي يعد ملاذاً آمناً ‍إلى 0.7985، وانخفض 0.21% إلى 157.77 يناً.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بشكل طفيف إلى 99.11.



وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الصيني نما 5% العام الماضي محققاً هدف الحكومة من خلال الاستحواذ على حصة قياسية من الطلب العالمي على السلع لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي. وصعد الدولار الأسترالي 0.06% عند 0.6695 دولار، وكسب الدولار النيوزيلندي 0.42% إلى ‍0.5776 دولار.