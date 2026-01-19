الفلبين تعلن اكتشاف 98 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي

أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس اليوم الاثنين أنه تم اكتشاف كمية "مهمة" من الغاز الطبيعي قرب الموقع البحري الوحيد المنتج للغاز في الأرخبيل.

وقال ماركوس إنه تم العثور على حوالي98 مليار قدم مكعب (2,8 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي على بعد خمسة كيلومترات شرق حقل مالامبايا قرب جزيرة بالاوان، أو ما يكفي لتوفير الطاقة لنحو 5,7 مليون منزل لمدة عام.

وتعتبر تكاليف الطاقة في الفلبين من بين الأعلى في المنطقة، وهي تواجه أزمة وشيكة مع توقع نضوب حقل غاز مالامبايا في غضون بضع سنوات، علما أنه يزود جزيرة لوزون الكبيرة بنحو 40% من حاجاتها الطاقية.

وقال ماركوس إن هذا الاكتشاف، وهو الأول منذ أكثر من عقد، "يُعزز مساهمة حقل مالامبايا ويُقوي إمداداتنا المحلية من الغاز لسنوات عديدة قادمة. وقد أظهرت الاختبارات الأولية أن البئر يتدفق بمعدل 60 مليون قدم مكعب يوميا".

تشهد الفلبين انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وهي تعتمد على الفحم المستورد لتأمين أكثر من نصف إنتاجها من الطاقة.

وفي عام 2022، أمر الرئيس آنذاك رودريغو دوتيرتي بوقف التنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها مع الصين.