تغريم «إنديغو» الهندية 2.45 مليون دولار بسبب إرباك في الحركة الجوية

فرضت هيئة تنظيم الطيران المدني في الهند، السبت، غرامة قياسية قدرها نحو 2.45 مليون دولار على شركة «إنديغو»، أكبر شركة طيران في البلاد، على خلفية سوء تخطيط جداول أطقم الطيارين، ما أدى إلى إلغاء واسع للرحلات خلال شهر ديسمبر.

وأمرت الهيئة أيضاً الشركة بإعفاء نائب الرئيس الأول لمركز التحكم في العمليات من مهامه، إلى جانب توجيه تحذير رسمي إلى الرئيس التنفيذي للعمليات.

وكانت شركة «إنديغو» قد ألغت مئات الرحلات على مستوى البلاد خلال ديسمبر، ما تسبب في اضطرابات واسعة للمسافرين، ودفع الجهة المنظمة إلى فتح تحقيق انتهى بفرض العقوبات الحالية.

تأتي الغرامة القياسية في وقت تسعى فيه السلطات الهندية إلى إرسال رسالة حازمة لشركات الطيران بضرورة تحسين التخطيط التشغيلي وإدارة الموارد البشرية، خصوصاً مع استمرار نمو سوق الطيران المحلي بوتيرة سريعة، وتوقعات بتسجيل أعداد قياسية من المسافرين خلال المواسم المقبلة.

وتواجه شركات الطيران الهندية منذ أواخر عام 2025 ضغوطاً تشغيلية متزايدة، مع ارتفاع الطلب على السفر الجوي بالتزامن مع نقص الكوادر المؤهلة، ولا سيما الطيارين، إضافة إلى تشديد الجهات التنظيمية الرقابة على معايير السلامة والانضباط التشغيلي.

وشهدت الهند - خلال ديسمبر - موجة واسعة من إلغاء الرحلات وتأخيرها لدى عدد من شركات الطيران.