5.7 مليارات دولار فائض الحساب الجاري الكوري خلال أبريل





حققت جمهورية كوريا فائضا في الحساب الجاري للشهر الرابع والعشرين على التوالي خلال شهر أبريل الماضي، لكن الفائض تقلص بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه بسبب تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، وذلك وفق البيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي اليوم "الثلاثاء".

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن فائض الحساب الجاري للبلاد سجل 5.7 مليارات دولار في أبريل، منخفضا من الفائض البالغ 9.14 مليارات دولار في مارس، وفقا للبيانات التي جمعها بنك كوريا المركزي، وبذلك، حققت البلاد فائضا في الحساب الجاري شهريا منذ مايو عام 2023.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، بلغ الفائض الإجمالي في الحساب الجاري 24.96 مليار دولار مقارنة مع 17.97 مليار دولار سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل حساب السلع فائضا بقيمة 8.99 مليارات دولار في أبريل الماضي، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 1.9% على أساس سنوي إلى 58.57 مليار دولار، فيما انخفضت الواردات بنسبة 5.1% إلى 49.58 مليار دولار خلال الفترة نفسها ، ومن ناحية أخرى، سجل حساب الخدمات عجزا قدره 2.83 مليار دولار في أبريل.