الأسواق العالمية تختتم أسبوعاً متقلباً.. و«وول ستريت» تستقر

أنهت مؤشرات الأسواق العالمية أسبوعاً متقلباً، وخاصة الأوروبية واليابانية، في وقت يترقب المستثمرون تطورات الأوضاع الجيوسياسية. أما في «وول ستريت» فقد ظلت المؤشرات تغير اتجاهها صعوداً وهبوطاً. وارتفع مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.03 %، وصعد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.05 %، وتقدم مؤشر «ستاندرد آند ​بورز» بنسبة 0.08 %.

وتوقفت أسهم ⁠أوروبا عن الصعود، إذ أدى تراجع أسعار الذهب إلى انخفاض أسهم قطاع التعدين، ما حد من مكاسب أسهم شركات الصناعات الدفاعية وحافظ على استقرار الأسواق بشكل عام. وتراجع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.03 %، وانخفض مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.04 %، وهبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.22 %، ونزل مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.65 %.

وشهد الأسبوع زيادة في الإقبال على المخاطرة بفعل ⁠سلسلة من تحديثات الأرباح. ولكن مع قلة البيانات الجديدة المقررة صدورها اليوم الجمعة، من المرجح أن تصبح التطورات الجيوسياسية العامل الرئيسي في توجيه ​الأسواق.

وانخفضت أسهم التعدين 1 % وكانت ​العامل الأكبر في تراجع مؤشر «​ستوكس 600» بعد أن أثر انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية على أسعار الذهب. وارتفعت أسهم قطاع الدفاع ⁠0.7 % بعد جلستين متتاليتين من الخسائر. وانخفض سهم بنك «إتش.إس.بي.سي» 0.6 %. وقال البنك ​إنه يجري مراجعة ​استراتيجية لأعمال التأمين الخاصة به في سنغافورة ضمن الجهود المبذولة لتبسيط العمليات العالمية.

وقفز سهم شركة ‍«كلوكنر اند كو» الألمانية لمعالجة الصلب 29 % بعد إعلان شركة وورثينجتون ستيل عن نيتها الاستحواذ على الشركة في صفقة تقدر قيمتها بـ2.4 مليار دولار. وارتفع سهم ‍«إيه.إس.إم.إل»، أكبر مُصنع في العالم لمعدات تصنيع رقائق الكمبيوتر، 0.5 % بعد يوم واحد من تجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار، بعد أن رفعت مورجان ستانلي السعر المستهدف للسهم.

وفي طوكيو، انخفض مؤشر «نيكاي» الياباني للجلسة ⁠الثانية على التوالي مع التقاط المستثمرين أنفاسهم بعد سلسلة مكاسب مدفوعة بالآمال في زيادة التحفيز المالي. وتراجع المؤشر 0.32 % إلى 53936.17 نقطة، بينما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.28 % إلى 3658.68 نقطة.

وقال كازونوري تاتيبي، كبير المحللين في شركة «دايوا أسيت مانجمنت»: كانت السوق ​بحاجة إلى الاستراحة بعد المكاسب المرتفعة هذا الأسبوع. وتراجعات ​اليوم تعتبر تعديلاً طبيعياً ​يعكس هذا الشعور. وجهة النظر العامة لم تتغير. وأضاف تاتيبي أن بعض الشكوك تحيط بنتيجة الانتخابات، مشيراً إلى التباين بين نسبة ⁠التأييد لتاكايتشي والحزب الديمقراطي الحر.