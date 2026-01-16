14 تريليون دولار أصول «بلاك روك» بنهاية 2025

ارتفعت أصول شركة «بلاك روك»؛ المتخصصة في إدارة الأصول في العالم، إلى مستوى قياسي جديد، خلال الربع الرابع من 2025، لتتجاوز 14 تريليون دولار، بعد صافي تدفقات بلغ 698 مليار دولار، خلال العام الماضي.

حيث تدمج الشركة مجموعة من الاستحواذات، التي أنجزتها في الآونة الأخيرة، بهدف التحول إلى قوة مؤثرة في الأسواق الخاصة، وأكدت الشركة أنها أعادت 5 مليارات دولار للمساهمين في 2025، بما في ذلك 1.6 مليار دولار من عمليات إعادة شراء الأسهم.

وقالت «بلاك روك»، في بيان الإعلان عن النتائج المالية السنوية والفصلية صدر الخميس، إن المستثمرين أضافوا صافي 268 مليار دولار إلى صناديق الاستثمار طويل الأجل التابعة للشركة، من بينها 181 مليار دولار، جرى ضخها في وحدات الصناديق المتداولة، التي بلغت قيمتها الإجمالية حالياً 5.5 تريليونات دولار.

وقد دفعت حصيلة الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي إجمالي التدفقات السنوية، بما يشمل صناديق أسواق المال وإدارة السيولة، إلى 698 مليار دولار، لتحقق مستوى قياسياً جديداً. كما وافق مجلس الإدارة على زيادة بنسبة 10 % في توزيعات الأرباح النقدية الفصلية، لتصل إلى 5.73 دولارات للسهم، على أن تدفع في 24 مارس.