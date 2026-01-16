تراجع جماعي للعملات المشفرة

شهدت أسعار العملات المشفرة تراجعاً جماعياً خلال تعاملات الخميس، وسط عمليات جني الأرباح من المستثمرين، للاستفادة من مكاسبها خلال الجلسة السابقة.

وانخفضت البتكوين بنسبة 0.76% عند 96812.42 دولاراً، لتستحوذ على نحو 59% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. كما تراجعت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.23% إلى 3367.99 دولاراً، وهبطت الريبل بنسبة 2.15% عند 2.0995 دولار.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.26 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 147.2 مليار دولار.

في غضون ذلك، استقطب 12 صندوقاً متداولاً يتعامل بأكبر عملة مشفرة «بتكوين» استثمارات تقارب 760 مليون دولار، وهو أكبر تدفّق يومي منذ أكتوبر، بحسب بيانات جمعتها «بلومبرغ».

واستحوذ صندوق «بتكوين» التابع لشركة «فيديلتي» والمتداول تحت الرمز «FBTC» على الحصة الأكبر من هذه التدفقات، حيث استقطب 351 مليون دولار.

كانت هذه الأدوات الاستثمارية، التي أُطلق معظمها قبل نحو عامين، قد تعرّضت لهروب الاستثمارات في نهاية 2025 مع تراجع أسعار العملات المشفّرة.

وقبل الانهيار الذي وقع في أكتوبر، وأثّر في أسعار «بتكوين» و«إيثر» وعدد كبير من العملات الأخرى، كانت هذه الصناديق من الخيارات المفضلة لدى المستثمرين المؤسسيين والأفراد، نظراً لإتاحتها سهولة الوصول إلى سوق الأصول المشفرة.

وكانت صناديق «بتكوين» الفورية قد استقطبت عشرات المليارات من الدولارات خلال العامين اللذين أعقبا إطلاقها، في ظل صعود سعر العملة وتزايد تقبّل صناعة العملات المشفّرة على نطاق أوسع.

لكنها تعرضت لسحوبات عقب انهيار أكتوبر في سوق العملات الرقمية، والذي أسفر عن تسجيل «بتكوين» أول خسارة سنوية لها منذ 2022. وتراجعت «بتكوين» بأكثر من 6% في 2025، في أداء أظهر قدراً كبيراً من الانفصال عن موجات الصعود في الأسهم والمعادن النفيسة.