«بيتكوين» تتراجع 1% بسبب جني الأرباح

تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس، وسط عمليات جني الأرباح من المستثمرين، للاستفادة من مكاسبها خلال الجلسة السابقة.

وانخفضت «بيتكوين» بنسبة 1% عند 96594.42 دولاراً واستحوذت على نحو 59.1% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

كما تراجعت «إيثيريوم»، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.2% إلى 3334.99 دولاراً، هبطت «ريبل» بنسبة 2.15% عند 2.0995 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.26 تريليونات دولار، في حين بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 147.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».