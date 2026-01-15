الين يستقر قرب أدنى مستوياته في 18 شهراً

استقر الين بالقرب من أدنى مستوياته في 18 شهراً الخميس، ولا ‌تزال الأسواق تتوخى الحذر بشأن مخاطر تدخل السلطات بشأن العملة بعد تحذيرات قوية من المسؤولين اليابانيين قبل الانتخابات.

واستقر الين عند 158.63 للدولار بعد أن ارتفع 0.4% الأربعاء بعدما جددت وزيرة المالية ⁠اليابانية ساتسوكي كاتاياما تحذيراً من «خفض قيمة العملة من جانب واحد»، وحث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على اتخاذ تدابير لمعالجة تقلبات الصرف الأجنبي.

وعلى الرغم من ذلك، ⁠لم تكن العملة بعيدة عن أدنى مستوى لها في 18 شهراً البالغ 159.45 الذي لامسته وانخفضت 5% تقريباً منذ تولي رئيسة الوزراء اليابانية ​ساناي تاكايتشي منصبها في أكتوبر وسط مخاوف ​المستثمرين حيال خططها ​المتعلقة بالإنفاق.

وتعتزم تاكايتشي حل مجلس النواب الأسبوع المقبل والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، ‌ما أثار موجة ‌بيع للين ⁠والسندات الحكومية اليابانية.

وقال براشانت نيوناها كبير محللي أسعار الفائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى تي.دي للأوراق المالية: إنه إذا استمر الين في التراجع نحو ​أو ضمن ​نطاقات مستوى التدخل، فلا يمكن استبعاد خطر تدخل السلطات الاثنين المقبل.

وبالنسبة للدولار، تراجعت العملة الأمريكية في بداية الأسبوع بعد أن انتقد رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب باستدعائه من جانب هيئة محلفين قائلاً: إنه يمثل تخويفاً للمجلس لدفعه لتيسير نقدي أكبر. وتعافى الدولار منذ ذلك الحين بعد ‍تجاهل المتعاملين هذا التصعيد.

ومقابل مجموعة من العملات، استقر الدولار عند 99.129، بالقرب من أعلى مستوى في شهر والذي لامسه الأربعاء. واستقر المؤشر خلال الأسبوع.

واستقر اليورو عند 1.16405 دولار، بينما تراجع الجنيه الاسترليني إلى 1.36295 دولار.