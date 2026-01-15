صادرات كوريا من تكنولوجيا المعلومات تتجاوز 264 مليار دولار في 2025

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 12.4%، لتصل إلى مستوى قياسي خلال عام 2025، بفضل الطلب القوي من صناعة الذكاء الاصطناعي، وفق البيانات الصادرة، أمس، عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، أن صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سجلت 264.2 مليار دولار في العام الماضي مقارنة مع 235 مليار دولار في عام 2024، وفقاً للبيانات التي جمعتها الوزارة.

وزادت الواردات في هذه الصناعة بنسبة 5.8% إلى 151.2 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 113 مليار دولار.

ووصلت صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شهر ديسمبر إلى 30 مليار دولار بزيادة 32.4% على أساس سنوي مسجلة بذلك رقماً قياسياً شهرياً وفقاً للوزارة.

وارتفعت الواردات بنسبة 12.1% إلى 14.9 مليار دولار في ديسمبر ما أدى إلى فائض تجاري قدره 15 مليار دولار.