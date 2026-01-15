الدولار قرب أعلى مستوى في شهر

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في شهر، بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين التي ​جاءت متماشية بشكل كبير مع التقديرات، ما عزز ​التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتمسك بموقفه في وقت لاحق من هذا الشهر على الرغم من الضغوط غير المسبوقة من البيت الأبيض لخفض أسعار ‌الفائدة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس ‌أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، عند ⁠99.154 بعد أن عوض خسائره التي تكبدها يوم الاثنين بسبب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه اتهام جنائي لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.

واصطف محافظو البنوك المركزية من أنحاء العالم لدعم باول، الثلاثاء، وأصدروا بياناً غير مسبوق للتضامن معه.

واستقر الدولار مقابل اليوان الصيني الذي يتم تداوله في هونج كونج مسجلاً 6.9752 يوان بعد ‍صدور بيانات التجارة لشهر ديسمبر، والتي أظهرت أن أكبر اقتصاد في آسيا أنهى العام بفائض قياسي بلغ حوالي 1.2 تريليون دولار.

وانخفض الين إلى أدنى مستوياته في عام ونصف عام، إذ ينظر المستثمرون في ⁠احتمال إجراء انتخابات مبكرة قد تمهد الطريق أمام التحفيز المالي بينما قوبل مزاد على دين حكومي باستجابة حذرة من السوق.

وتراجع الين 0.‌2 بالمئة إلى 159.45 مقابل الدولار وهو أضعف مستوى له مقابل العملة الأمريكية منذ يوليو 2024. وتعثر تعافيه من أدنى مستوياته بعد أن اجتذب مزاد سندات حكومية يابانية لأجل خمس سنوات طلباً ضعيفاً. واستقرت العملة اليابانية في أحدث تعاملات عند 159.215 يناً للدولار.

ومع اقتراب الين من تسجيل 160 مقابل الدولار، فإن المتداولين في حالة تأهب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية للدفاع عن العملة.

وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.2 بالمئة إلى 0.6698 دولار، بينما صعد الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5746 دولار.

واستقر اليورو عند 1.1644 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة إلى 1.3442 دولار.