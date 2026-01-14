النفط فوق 66 دولاراً.. ومخاوف الإمدادات مستمرة

تحولت أسعار النفط إلى لارتفاع خلال تعاملات الأربعاء، مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية ورغم تقارير تفيد باستئناف فنزويلا صادراتها من الخام، وذلك بدعم من مخاوف انقطاع الإمدادات الإيرانية في حالة تعرضت البلاد لهجمات أمريكية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم مارس بنسبة 1.05 % أو 68 سنتاً إلى 66.17 دولاراً للبرميل. وزادت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» تسليم فبراير بنسبة 0.95 % أو 59 سنتاً إلى 61.74 دولاراً للبرميل، بعدما هبطت في وقت سابق إلى 60.39 دولاراً.

على جانب آخر، رفع محللو «سيتي» توقعاتهم لخام «برنت» على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 70 ⁠دولاراً للبرميل، وقالوا في مذكرة إن الاحتجاجات في إيران تخاطر بالحد من مخزونات النفط العالمية، وارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية.

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 5.2 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من يناير، وتترقب الأسواق البيانات الرسمية، المقرر صدورها اليوم.

ويأتي هذا بعد مغادرة ناقلتين عملاقتين المياه الفنزويلية مطلع الأسبوع الجاري، تحمل كل منهما نحو 1.8 مليون برميل من النفط الخام، فيما قد يُعد أولى شحنات اتفاقية توريد النفط البالغة 50 مليون برميل بين كاراكاس وواشنطن.