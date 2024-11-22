«وول ستريت» تتأرجح و«إنفيديا» تعمق خسائرها

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الخميس بفضل بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية التي عكست قوة سوق العمل وصعود أسهم إنفيديا ذات الوزن الثقيل والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي بعد الإعلان عن نتائج فصلية قوية وتوقعات متفائلة، مرتفعة بنسبة 2%، لتعوض خسائرها في الجلسة السابقة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 130.2 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 43538.7 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 23.5 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 5940.58 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 106.6 نقاط أو 0.56 بالمئة إلى 19072.78 نقطة.في حين أظهرت أحدث أرقام طلبات إعانة البطالة أن سوق العمل مستقرة على الأقل، إن لم تكن تتعزز.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوعية بلغت 213 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، بانخفاض عن 219 ألف طلب في الأسبوع الماضي. وكان تقدير خبراء الاقتصاد في وول ستريت 220 ألف طلب.