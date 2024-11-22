22 مليار دولار خسائر أسهم «أداني الهندية»

خسرت أسهم مجموعة شركات أداني الهندية نحو 22 مليار دولار من قيمتها السوقية في التعاملات المبكرة الخميس بعدما اتهم مدعون أمريكيون رئيس الشركة الملياردير جوتام أداني بالفساد والرشى والاحتيال.

وتراجعت أسهم أداني انتربرايزيز، الشركة الرائدة في مجموعة أداني، 10 بالمئة. وهوت شركات أخرى بالمجموعة، منها أداني توتال جاز وأداني جرين وأداني باور، ما يتراوح بين ثمانية و20 بالمئة.

وقررت «أداني إنرجي سوليوشنز» إلغاء عملية بيع كانت مقررة في الأسواق المالية لسندات دين مقومة بالدولار الأمريكي.

وتراجعت القيمة السوقية لأسهم شركات أداني العشر المدرجة إلى 147 مليار دولار خلال التداولات، مقارنة مع 169.08 مليار دولار الثلاثاء.

واتهم القضاء الأمريكي رجل الأعمال الهندي غوتام أداني بالفساد، ما وضع مجموعته في مواجهة صعوبات، إذ انهارت أسهمها في البورصة الخميس، كما اضطرت لإلغاء صفقة مالية.

ويشتبه في أن غوتام أداني (62 عاماً) المعروف بقربه من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ضالع في دفع رشى لمسؤولين هنود للحصول على عقود طاقة شمسية في الهند، على حساب مستثمرين في الولايات المتحدة.

وبحسب المدعي الفيدرالي في بروكلين بريون بيس، فإن الملياردير متهم، إلى جانب سبعة آخرين، بالمشاركة بين عامي 2020 و2024 في نظام دفع رشى بأكثر من 250 مليون دولار.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها مجموعة «أداني» التي تتنوع نشاطاتها من مناجم الفحم والطاقات المتجددة إلى الموانئ والمطارات وحتى وسائل الإعلام، مشكلات قضائية.

فخلال العام الحالي، خسرت مجموعته أكثر من 150 مليار دولار من قيمتها في البورصة بعد نشر تقرير لشركة الأبحاث الأمريكية حول الاستثمارات «هيندنبرغ ريسيرتش»، اتهمه بالقيام بعمليات احتيال «فاضحة».

وجاء في التقرير أن أداني زاد أسعار أسهم شركات مجموعته بشكل زائف من خلال ضخ أموال عبر ملاذات ضريبية خارج البلاد، مشيراً إلى أن «هذا التلاعب الخطر بالأسهم وخطة الاحتيال في الحسابات يعدان أكبر عملية غش في تاريخ الشركات».