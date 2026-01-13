ارتفاع أرباح جيه. بي مورجان تشيس 9% خلال الربع الأخير

أعلن بنك جيه. بي مورجان تشيس الأمريكي اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحه في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 9% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، حيث يواصل البنك الاستفادة بشكل عام من قوة الاقتصاد في كلٍ من قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والاستثمار.

وبلغت أرباح البنك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 13.03 مليار دولار، بما يعادل 4.63 دولارات للسهم، بعد استبعاد تأثير صفقة الاستحواذ على آبل كارد.

في الوقت نفسه، سجل البنك خسارة غير متكررة قدرها 60 سنتاً للسهم نتيجة استحواذ جيه. بي مورجان تشيس على محفظة بطاقات ائتمان آبل كارد من جولدمان ساكس. ويعود ذلك إلى قيام البنك بإضافة 2.2 مليار دولار إلى ميزانيته العمومية كاحتياطيات لخسائر القروض لتغطية مخاطر الاستحواذ على آبل كارد، وهو مبلغ يخصصه البنك فعلياً لتغطية الخسائر المحتملة.

وباستثناء احتياطيات خسائر القروض، بلغت أرباح البنك 5.23 دولارات للسهم، في حين كان المحللون قد توقعوا أرباحاً بمعدل 4.85 دولارات للسهم، وفقاً لبيانات شركة فاكت سيت، إلا أن بعض المحللين لم يحدثوا توقعاتهم بعد استحواذ جيه. بي مورجان تشيس على محفظة آبل كارد في الأسبوع الماضي.

وفي بيان له، أبدى جيمي ديمون الرئيس التنفيذي للبنك تفاؤله بشأن الوضع العام للاقتصاد الأمريكي.

وقال: «مع أن أسواق العمل شهدت تراجعاً، إلا أن الأوضاع لا تبدو في تدهور. وفي الوقت نفسه، يواصل المستهلكون الإنفاق، وتظل الشركات عموماً في وضع جيد. وقد تستمر هذه الأوضاع لبعض الوقت، ولا سيما مع استمرار التحفيز المالي، وفوائد رفع القيود التنظيمية، والسياسة النقدية الأخيرة التي انتهجها مجلس الاحتياط الفيدرالي».

وبلغت إيرادات البنك ربع السنوية 45.8 مليار دولار بزيادة نسبتها 7% عن الربع الأخير من العام السابق.