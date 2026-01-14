«جيه بي مورغان» يلمّح لرفض طلب ترامب خفض الفائدة على بطاقات الائتمان

ألمح بنك «جيه بي مورغان» إلى أن القطاع المصرفي الأمريكي قد يعارض طلب الرئيس دونالد ترامب فرض قيود على فوائد بطاقات الائتمان.

وقال جيريمي بارنوم، المدير المالي للبنك، في مؤتمر صحافي: «إذا انتهى بنا الأمر إلى إصدار توقعات ضعيفة لإجراء تغييرات جذرية على أعمالنا دون مبررات كافية، فعلينا أن نفترض أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، نحن مدينون بذلك للمساهمين».

التقاضي

وجاءت تصريحاته رداً على سؤال حول ما إذا كانت البنوك ستلجأ إلى التقاضي لمنع طلب ترامب، الذي صدر في نهاية الأسبوع الماضي، بفرض سقف على أسعار الفائدة عند 10% لمدة عام.

يأتي ذلك بعدما نجح القطاع المصرفي في الولايات المتحدة، العام الماضي، في التصدي لمحاولات مكتب الحماية المالية للمستهلك لفرض سقف على رسوم التأخير على البطاقات.

وبلغ متوسط ​​سعر الفائدة على بطاقات الائتمان على مستوى البلاد 19.7% حتى هذا الشهر، علماً بأنها تكون أعلى عادة للمقترضين ذوي التصنيف الائتماني المنخفض وبطاقات المتاجر.

وقال بارنوم: «نعتقد أن إجراءات كهذه ستؤدي إلى نتائج عكسية تماماً لما تريده الإدارة للمستهلكين، فبدلاً من خفض تكلفة الائتمان، سنقلل ببساطة من المعروض منه، وهذا سيضر بالجميع؛ المستهلكين، والاقتصاد ككل، وحتى نحن، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر».