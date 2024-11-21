خبير: الاهتمام الكبير بالعملات الرقمية يعزز زخمها

اقتربت بتكوين أكثر من حاجز المئة ألف دولار، أمس، وسط توقعات بأن يسهم نهج تنظيمي أكثر تقبلاً للعملات المشفرة، في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في ازدهار القطاع. وسجلت بتكوين في أحدث تعاملات 98367 دولاراً.

وتوقع نواب البلوشي، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة «Bitcoineen»، أن تشهد عملة بتكوين استمراراً في ارتفاعاتها الحالية، مرجحاً تجاوزها حاجز الـ100 ألف دولار خلال أيام.

وأوضح نواب، أن هذا الارتفاع المتوقع يأتي في ظل تزايد قوة البتكوين والإقبال الكبير عليها سواء من الأفراد أو الاستثمار المؤسسي في السنوات الأخيرة، مما يعزز من زخمها الإيجابي.

وأشار نواب إلى أن العوامل التي تدفع هذه التوقعات تشمل بداية حقبة جديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي من المتوقع أن تدعم البتكوين بشكل كبير، مما يسهم في استعادة ثقة المستثمرين في السوق، مؤكداً أن السياسات المحتملة لـ«ترامب» قد تخلق بيئة تنظيمية تسهم في نمو العملات المشفرة، إضافة إلى تعزيز تكنولوجيا «البلوك تشين».

منذ بداية العام الجاري، ارتفعت عملة البتكوين بنسبة تُقدر بنحو 116% عن سعرها وبنسبة 144% على أساس سنوي، وتضاعفت إلى 838 ألف مرة تقريباً من أول سعر لها ظهرت به.

كما لفت نواب، إلى أن هناك إشارات عديدة تدعم هذه الارتفاعات، بما في ذلك الإقبال المتزايد من أكبر الشركات العالمية والصناديق الاستثمارية مثل «بلاك روك» على الاستثمار في العملات الرقمية، منوهاً بأن دولاً مثل السلفادور قد اتخذت خطوات مشابهة، مما يعكس توجهاً عالمياً متزايداً نحو هذه العملات.

وأضاف نواب أنه مع التطور السريع الذي تشهده سوق العملات الرقمية، إضافة إلى تزايد اهتمام المستثمرين، فإن مستهلكي العملات المشفرة أمام فرصة مثالية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة على المدى القصير والمتوسط.

وسيظل سعر البتكوين محط اهتمام كبير في الأسواق المالية العالمية، في ظل التحديات والفرص التي تشهدها الأسواق الاقتصادية والتكنولوجية، وشدد نواب على أن البتكوين ستظل واحدة من أكثر الأصول الرقمية جذباً للمستثمرين في المستقبل القريب.