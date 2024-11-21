تركيا تبقي على الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة عند 50 %

أبقي البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغييرللشهر الثامن على التوالي في اجتماعه اليوم بهدف كبح معدلات التضخم التي جاءت أعلىمن المتوقع في سبتمبر وأكتوبر، مع الإشارة إلى بدء دورة التخفيف النقدي قريباً،وربما بحلول اجتماع ديسمبر المقبل.

وثبت البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة الرئيس عند 50 %، مثلما كان متوقعاً، وقال إنه يظل في حالة يقظة شديدة لمخاطر التضخم، قبل دورة التيسير النقدي المتوقعة في الشهور المقبلة.

وقال البنك بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية «سنحدد مستوى سعر الفائدة بطريقة تضمن التشديد النقدي الذي يتطلبه المسار المتوقع لخفض التضخم، مع الأخذ في الاعتبار، التضخم المحقق والمتوقع».

وارتفعت الليرة قليلاً إلى 34.5250 مقابل الدولار، بعد إعلان البنك، لكنها ظلت منخفضة خلال اليوم.

وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة في مارس، عندما زادها 500 نقطة أساس، ليكمل دورة التشديد النقدي الشديدة، التي بدأت في يونيو/ حزيران من العام الماضي، للسيطرة على التضخم الجامح.