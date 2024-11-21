وزارة التجارة الصينية تطلق استراتيجية شاملة لتعزيز التجارة الخارجية

أطلقت وزارة التجارة الصينية، اليوم، حزمة سياسات جديدة لتعزيز التجارة الخارجية، وتدعيم الانتعاش الاقتصادي، في خطوة تهدف إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان لها اليوم، أن السياسات الجديدة، التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الدولة، تركز على تسعة محاور أساسية، تشمل تعزيز التمويل والتأمين للشركات التجارية، وتطوير التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وتسهيل التجارة الخضراء والحدودية.

ووجهت الوزارة المقاطعات الصينية، خاصة تلك التي تمثل مراكز تجارية رئيسة، بتنفيذ هذه السياسات بشكل فعال ومساعدة الشركات في تأمين الطلبيات واختراق أسواق جديدة.

وتتولى وزارة التجارة الصينية بالتعاون مع الجهات المعنية، متابعة تطورات التجارة الخارجية وتحليل المتغيرات السوقية لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسات، بما يدعم استمرار التعافي الاقتصادي.