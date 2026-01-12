تسليمات «إيرباص» تتجاوز المستوى المستهدف في 2025

تجاوزت تسليمات طائرات «إيرباص» المستوى المستهدف في عام 2025، بعد تعافي الشركة الأوروبية في الأسابيع الأخيرة من سلسلة مشكلات طالت طرازها الأكثر مبيعاً (A320).

وقالت الشركة في بيان، إن تسليمات ديسمبر وحده بلغت 136 طائرة، ما ساعد على رفع إجمالي التسليمات السنوية إلى 793 طائرة، مقارنة بالمستوى المستهدف عند 790 وحدة.

وخفضت «إيرباص» مستهدف التسليمات السنوية من 820 طائرة في ديسمبر الماضي، بعد أن اكتشفت عيوب تصنيع في ألواح هياكل طراز (A320)، ما استدعى إجراء عمليات فحص إضافية عرقلت الإنتاج.

وورد في البيان أن الشركة التي يقع مقرها في فرنسا تلقت 889 طلبية جديدة في العام الماضي، ليصل إجمالي الطلبيات المتراكمة إلى 8754 طائرة.