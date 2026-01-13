تهديدات جيروم باول تهوي بالدولار

تراجع الدولار، أمس، مقابل اليورو ⁠والفرنك السويسري والين، بعد أن هددت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (‌البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول، بتوجيه اتهام جنائي، وهي خطوة يمكن أن تؤثر على وضع الدولار بين أصول الملاذ الآمن.

وفي أحدث تعاملات انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.37% إلى 98.759، لينهي سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام.

وحقق الفرنك السويسري أفضل أداء، الاثنين، إذ ارتفع ​0.52% إلى 0.7968 مقابل ​الدولار، كما واصل اليورو الاستفادة من تبعات السياسة الأمريكية التي أدت إلى عمليات بيع لأصول أمريكية. وارتفع اليورو بنسبة 0.44% إلى 1.‌1688 في أكبر ارتفاع يومي منذ ⁠العاشر من ديسمبر.

وصعد الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة إلى أعلى مستوى في شهر، بعد أن عزز تقرير عن الوظائف صدر، الجمعة، التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من هذا الشهر. ومقابل الين، تراجع الدولار في أحدث تداولات بنسبة 0.1% ليبلغ 157.80 يناً ‍قرب أعلى مستوى في عام.

وتترقب الأسواق صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، حيث سيصدر، اليوم، مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر، الذي سيشكل أحد آخر البيانات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل للبنك المركزي الأمريكي في نهاية يناير.

وتصدر المحكمة العليا الأمريكية قرارها بشأن شرعية الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها ترامب بحلول يوم غد الأربعاء.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الجمعة، إن الوزارة لديها أكثر الأموال الكافية لدفع أي مبالغ يجب ردها من الرسوم الجمركية التي أمر بها ترامب إذا قضت المحكمة العليا ببطلان الرسوم الجمركية.

ومقابل اليوان الصيني الذي يتداول في الخارج في هونج كونج، فقد الدولار 0.1% إلى 6.9706 يوانات، وهو أضعف مستوى في أسبوع، مقترباً من أقل مستوياته منذ مايو 2023.