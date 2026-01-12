أسعار النفط تتماسك رغم مخاوف الإمدادات

تماسكت أسعار النفط رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي أثارت مخاوف بشأن الإمدادات، في وقت يقيم المستثمرون الجهود المبذولة لاستئناف صادرات النفط من فنزويلا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.46 % مسجلة 61.64 دولاراً للبرميل، كذلك صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.29 % مسجلاً 59.33 دولاراً. وارتفع الخامان بأكثر من 3 % الأسبوع الماضي ليحققا أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أكتوبر.

وقالت مصادر إنه على الرغم من ظهور علاوة في أسعار النفط في الأيام القليلة الماضية، إلا أن السوق لا تزال تقلل من أثر المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن صراع محتمل أوسع نطاقاً مع إيران قد يعرقل شحنات النفط.

ومن المتوقع أن تستأنف فنزويلا صادرات النفط قريباً بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، حيث قال ترامب الأسبوع الماضي إن الحكومة في فنزويلا من المقرر ‍أن تسلم ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة.

وأفادت مصادر مطلعة على العمليات بأن هذا الأمر أشعل سباقاً بين شركات النفط للعثور على ناقلات وتجهيز عمليات لنقل النفط الخام بأمان من السفن والموانئ الفنزويلية المتهالكة. وقالت شركة «ترافيجورا» في اجتماع مع البيت الأبيض إن أول ‍سفينة تابعة لها ستحمل الخام خلال الأسبوع.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في «فيليب نوفا» إن من المتوقع أن تظل تحركات أسعار النفط مقتصرة على نطاق محدد ما لم يستجد انتعاش واضح في الطلب أو تعطل كبير في الإمدادات.