«بيوت»: رأس الخيمة وجهة عقارية واعدة

تواصل إمارة رأس الخيمة تعزيز مكانتها وجهة عقارية واعدة في الإمارات، مع تسجيل نمو مستدام مدعوم بارتفاع قيمة العقارات، وعوائد إيجارية جذابة، واهتمام متزايد من المستثمرين بمختلف أنواع الأصول، سواء السكنية أو الاستثمارية. وأظهرت بيانات حديثة من منصة «بيوت» زيادة واضحة في ثقة المستثمرين، مع تزايد الطلب على المجتمعات السكنية الرئيسية في الإمارة، ما يعكس جاذبية رأس الخيمة كخيار استثماري موثوق ومتنوع.

وأبرزت بيانات «بيوت» الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العقارات عبر مناطق راسخة وناشئة في رأس الخيمة، ما يعكس فرصاً قوية لتقدير القيمة على المدى الطويل. وسجلت منطقة «قرية الحمراء» أداءً متميزاً في قطاع الفلل، مع زيادة متوسط سعر القدم المربعة بنحو 42% خلال 2025، مدفوعاً بالطلب المستمر على نمط الحياة على الواجهة المائية والمجتمعات الشبيهة بالمنتجعات. وشهدت أسعار الفلل ارتفاعاً عبر جميع الفئات، حيث تجاوز متوسط سعر الفلل المكونة من خمس غرف نوم 14 مليون درهم، ما يعكس ثقة المستثمرين من أصحاب الثروات العالية في هذه الوجهة المرموقة.

وفي سوق الشقق، شهدت كل من «قرية الحمراء» و«جزيرة المرجان» نمواً مزدوج الرقم في الأسعار. فقد ارتفع سعر القدم المربعة للشقق بأكثر من 30% في «قرية الحمراء»، وأكثر من 21% في «جزيرة المرجان»، بدعم من توسع المعروض في مشاريع مثل «رويال بريز»، و«الحمرا مارينا ريزيدنس»، و«باب البحر ريزيدنس».

وتستمر «جزيرة المرجان» في جذب الانتباه وجهة استثمارية مستقبلية، مع ارتفاع الأسعار بما يعكس الثقة المتزايدة قبل الانتهاء المتوقع وافتتاح مشروع «وين جزيرة المرجان»، والذي يُتوقع أن يعزز الطلب على الأصول السكنية والفندقية على حد سواء.

وإلى جانب نمو رأس المال، تظهر بيانات «بيوت» تحقيق عوائد إيجارية واعدة في عدة مجتمعات بالإمارة، ما يعزز من جاذبية الإمارة للمستثمرين الباحثين عن دخل مستقر. تقدم الشقق في «قرية الياسمين» عوائد مميزة تتجاوز 12%، فيما تواصل «قرية الحمراء» و«جزيرة المرجان» توفير عوائد تتراوح بين 5.5% و5.8%، ما يوازن بين الدخل المنتظم ونمو القيمة على المدى الطويل.