مجموعة «أدنيك» تستضيف 192 فعالية خلال النصف الأول

أكملت مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مدن»، استعداداتها لانطلاقة قوية خلال النصف الأول من عام 2026، مع جدول حافل بالمعارض والمؤتمرات والاجتماعات والفعاليات الاجتماعية في مراكز المعارض التابعة لها في الإمارات. وتعكس هذه الخطوات التزام المجموعة بالمساهمة في دفع عجلة قطاع سياحة الأعمال في إمارة أبوظبي، ما يدعم تنويع الاقتصاد ويعزز نمو الأعمال.

وخلال النصف الأول من العام، تنظم وتستضيف مجموعة «أدنيك» 192 فعالية متنوعة، تشمل المعارض والمؤتمرات والفعاليات الخاصة، وذلك عبر مختلف مواقعها في دولة الإمارات، دعماً لمجموعة واسعة من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، تشمل الرعاية الصحية، والتمويل، والتصنيع، والتكنولوجيا، إلى جانب الاستدامة والطاقة، والدفاع والأمن، والترفيه. كما يشمل جدول الفعاليات معارض موجهة للمستهلكين ومعارض رياضية وثقافية متنوعة، إضافة إلى فعاليات عامة وتجارية وخاصة تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي.

ويستعد مركز «أدنيك أبوظبي» لاستضافة موسم حافل يشمل 125 فعالية، بينما يحتضن مركز «أدنيك العين» 67 فعالية خلال النصف الأول من العام. كما يشهد هذا الموسم تنظيم 12 فعالية تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، منها معرض IAAPA الشرق الأوسط، والمؤتمر الإماراتي الدولي الأول للذكاء الاصطناعي، ومعرض M&I أبوظبي، وألعاب الماسترز المفتوحة أبوظبي، ومؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا 2026، ومعرض IBS مينا 2026، وغيرها من الفعاليات، بما يعكس الدور المحوري لمجموعة أدنيك بوصفها مركزاً رائداً وشريكاً استراتيجياً لاستضافة أكبر التجمعات في المنطقة.

وتنطلق أجندة العام مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي يقام من 11 إلى 15 يناير، إذ يستضيف مركز أدنيك أبوظبي أكثر من 50 ألف مشارك، بمن في ذلك رؤساء الدول، وروّاد الاستدامة في العالم، و450 عارضاً، و300 متحدث، بهدف ربط قادة القطاعات وصناع السياسات وتسريع الجهود نحو تحقيق الحياد المناخي. كما يحتضن المركز عدداً من الفعاليات خلال الأسبوع، من بينها القمة العالمية لطاقة المستقبل خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير، وقمة الهيدروجين الأخضر، ومنتدى ومركز «شباب من أجل الاستدامة».

وخلال الفترة من 12 إلى 17 يناير، يسلط معرض «عطايا» الضوء على أزياء ومجوهرات المرأة دعماً للأعمال الخيرية. كما تقام مراسم جائزة زايد للاستدامة في 13 يناير، لتكريم الفائزين الذين أحدثوا تأثيراً ملموساً في مجالات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي والمدارس الثانوية العالمية.

وتقام الدورة السابعة من معرضي يومكس وسيمتكس 2026 خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير، لعرض أحدث التقنيات في الأنظمة غير المأهولة للقطاعين المدني والدفاعي. وينظَّم المعرضان من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبشراكة استراتيجية مع مجموعة إيدج، حيث يجمعان المبتكرين وصناع القرار والعارضين لاستعراض أحدث الابتكارات في المجالات البرية والبحرية والجوية وغيرها من الأنظمة غير المأهولة، بما يسهم في تعزيز التعاون ونمو الأعمال وصناعة مستقبل التقنيات الذاتية.