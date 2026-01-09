«الدار» تعلن عن تسعير سندات هجينة بمليار دولار

أعلنت مجموعة «الدار» عن إتمام تسعير إصدارها من السندات الهجينة الثانوية المؤجلة السداد بنجاح، وذلك بقيمة 1 مليار دولار. وقد حظي هذا الإصدار بطلب قوي من قاعدة واسعة من المؤسسات الاستثمارية العالمية، ما يعكس ثقتهم العالية في الجدارة الائتمانية للمجموعة وتوقعات أرباحها المستقبلية، مع مواصلتها تحقيق مستهدفات استراتيجيتها للنمو التحولي.

وتعتزم «الدار» توظيف العائدات المتحصلة من هذا الإصدار لدعم أجندة نموها الطموحة وتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، والتي تشمل تعزيز محفظة الأراضي، وتوسيع نطاق محفظة أصول «التطوير والاحتفاظ»، وتنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية، بالإضافة إلى رفع كفاءة هيكل الدين لتعزيز سجلها الائتماني عموماً، والحفاظ على قدرتها على الاقتراض عند اللزوم لتمويل مبادرات نموها الاستراتيجي المستقبلية.

وتأكيداً على الثقة العالمية القوية في المتانة المالية لمجموعة «الدار» وسجل إنجازاتها القوي، تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم المعروض، حيث تخطى إجمالي الطلبات حاجز 4.2 مليارات دولار، مدعوماً بمشاركة واسعة وقوية من المؤسسات الاستثمارية العالمية عبر أسواق جغرافية متنوعة.

وأظهر التخصيص النهائي للإصدار تنوعاً جغرافياً لافتاً في قاعدة المستثمرين، حيث استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 31% من إجمالي الطلبات، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 27%، وأمريكا الشمالية بنسبة 24%، ثم آسيا بنسبة 10%، وأوروبا بنسبة 8%.

وفي هذا السياق، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في «الدار»: يؤكد الطلب القوي على إصدارنا الهجين، والنتائج المتميزة التي حققناها، عمق ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية للمجموعة واستراتيجيتها المالية المنضبطة. وتوفر هذه السندات الهجينة دعماً نوعياً لهيكل رأس المال عبر تأمين تمويلات مرنة طويلة الأجل، ما يسهم في الحفاظ على تصنيفنا الاستثماري وقدرتنا على استخدام الديون الممتازة لدعم خطط نمونا المستقبلية. وتمنحنا هذه الخطوة المرونة اللازمة لمواصلة تنفيذ أولوياتنا ومشاريعنا التوسعية بثقة عالية، مستفيدين من الزخم القوي الذي تشهده أعمالنا والأساسات القوية للسوق العقارية عموماً.