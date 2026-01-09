«فلاي دبي» تختار «زيست اوت» لرقمنة عمليات تجهيز الرحلات

اختارت «فلاي دبي» شركة «زيست اوت» لتعزيز وتحسين إدارة عمليات تجهيز الطائرات في مطار دبي الدولي، وعبر شبكة وجهاتها المتنامية.

وستعمل المنصة على رقمنة عمليات تجهيز الطائرات وتزويد الشركة برؤية فورية، بالإضافة إلى التعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي والقائم على التنبؤ، ما يتيح اتخاذ قرارات أكثر كفاءة من خلال تحسين التنفيذ التشغيلي.

صُمم هذا الحل للمساعدة في ضمان الإقلاع في المواعيد المحددة والارتقاء بتجربة المسافرين، بما يتماشى مع معايير فلاي دبي في الابتكار وتقديم تجربة سفر مميزة ومريحة للعملاء.

وقال محمد حسن، نائب الرئيس الأول لخدمات المطارات والشحن في «فلاي دبي»: «مع توسع عملياتنا بشكل مطرد، تعد الرؤية الآنية والأداء الأمثل عنصرين أساسيين لتعزيز الربط بين رحلات مسافرينا عبر شبكتنا المتنامية. ومن خلال تبني أحدث الحلول الرقمية، نتطلع إلى البناء على شراكتنا الناجحة مع (زيست اوت) لتعزيز كفاءتنا التشغيلية».

وتغطي شبكة «فلاي دبي» المتنامية اليوم أكثر من 135 وجهة في 58 دولة يخدمها أسطول حديث وفاعل يتألف من 97 طائرة «بوينغ 737».

وتشغل الناقلة انطلاقاً من مطار دبي الدولي، ما معدله 370 رحلة يومياً، ما يدعم مكانة دبي واحداً من أهم مراكز الطيران في العالم.

من جانبه قال أميت سوخيجا، الرئيس التنفيذي لشركة «زيست اوت»: «نحن سعداء بالتعاون مع (فلاي دبي) في هذه الخطوة المهمة. وبفضل المرونة التي تتمتع بها الناقلة، تتبنى (فلاي دبي) أحدث تقنيات إدارة عمليات الصيانة والتشغيل، بهدف تطوير عملياتها المستقبلية. ويؤكد هذا القرار الحاجة إلى الذكاء الاصطناعي وإدارة القرارات القائمة على التنبؤات، وتعزيز التعاون لإدارة العمليات اليومية للناقلة. وفي الوقت الذي ما زال العديد من الشركات في هذا القطاع يختبر هذه الحلول، تتخذ (فلاي دبي) خطوات حاسمة. ومن خلال منصتنا لتنسيق البيانات متعددة المصادر، والقائمة على الشفافية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، نفخر بتمكين كوادرها، وتعزيز التعاون، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، ذات تأثير عملي ملموس».

كما أن هذا التعاون يؤكد مكانة «زيست اوت» شريك ابتكار موثوقاً به لشركات الطيران والمطارات الرائدة عالمياً، في إدارة التحول في عمليات الصيانة والكفاءة التشغيلية، وتجربة المسافرين.